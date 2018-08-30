ASUS Zen AiO 27 с беспроводной зарядкой

В последнее время практически каждый производитель выпускает какие-то устройства с поддержкой беспроводной зарядки — смартфоны повально этим грешат, да и не только они. Теперь вот в продажу поступил монитор ASUS Zen AiO 27, который позволяет вам заряжать тот же смартфон прямо на месте, без дополнительных зарядок и прочих моментов. Очень удобная штука — вы подключаете монитор к питанию, потом кладете смартфон на подставку и тот заряжается самостоятельно. Выглядит монитор очень стильно, у него большая диагональ и отличная матрица, плюс вот такой приятный бонус. Для владельцев современных смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки это идеальный выбор, особенно если вы много работаете и не хотите бегать за кабелями. Стоимость пока в секрете, но доступной новинка не будет.