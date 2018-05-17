ASUS ZenBook Pro 15 UX550G с 4К монитором

В последнее время производители ноутбуков стали активно работать над повышением разрешения на своих новинках. Это довольно классная тенденция, ведь теперь устройства действительно могут открывать вами мир комфортной работы. На новый ноутбук ASUS ZenBook Pro 15 UX550G поставили 4К матрицу с диагональю 15,6 дюймов и это просто идеальный монитор для работы с картинками, текстом или видео. Ваши глаза не будут уставать, у вас на рабочем столе будет заметно больше пространства для маневров, плюс это действительно удобно. Остальные параметры мы тоже рассмотрим в детальном обзоре, но уже сейчас можно говорить, что это шикарный вариант ноутбука для работы с серьезным контентом. Вполне возможно, что такими темпами компания ASUS будет конкурировать с MacBook Pro на рынке профессиональных устройств.