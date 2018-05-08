ASUS ZenBook Pro 15 стоит своих денег

Официально анонсирован новый ноутбук ASUS ZenBook Pro 15, который комплектуется процессором вплоть до i9 от Intel. Это позволяет потенциальному покупателю получить максимально производительную модель за свои деньги — вы можете выбрать те варианты комплектующих, которые вам необходимы и платить только за них.Помимо этого, устройство понравилось своим дизайном корпуса — здесь довольно продуманно реализовали клавиатуру и сенсорную панель, нет ничего лишнего в плане дизайна и практичности. Мне нравится новый ноутбук за свою производительность и удобство в работе, правда еще не совсем понятно сколько денег будут просить за этот девайс. Все же, производительность стоит больших денег, но и конкуренты тоже не стоят на месте, демонстрируя все более мощные решения на рынке ноутбуков.