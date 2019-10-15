ASUS ZenFone 6 получает свежее корректирующее обновление

Представленный в мае Asus ZenFone 6, получает свежее обновление, которое решает некоторые проблемы, возникшие в последние месяцы.

Прошивка весит всего 122 МБ, поскольку это исключительно корректирующее обновление. Как указано в журнале изменений, были внесены исправления ошибок для устройства и повышена стабильность системы. Ранее Asus выпустила одно похожее обновление с исправлением ошибок, которое исправило проблему мерцания экрана и качества звука на Zenfone 6.

Напомним, смартфон оснащен процессором Snapdragon 855, 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ встроенной памяти. Изюминкой является моторизованная откидная камера, которая выполняет функции задней и передней камеры, в которой размещены датчики 48MP + 13MP.