ASUS Zenbook 13 решили обновить

Компания ASUS решила немного обновить свой легендарный ультрабук и показала ASUS Zenbook 13 с совершенно новой начинкой. Здесь установлен процессор Intel Core i5-8250U в базовой версии, есть возможность при диагонали в 13,3 дюйма получить обычный FullHD дисплей или Quad HD с сенсорной панелью, если вам такая нужна. В остальном характеристики остались примерно на том же уровне - до 16 гигабайт оперативной памяти, память для хранения личного контента представлена на SSD накопителе, дизайн остался прежним. Для громкого анонса этого недостаточно, но, в принципе, этот гаджет заслуживает вашего внимания, если вы решили приобрести себе новинку и хотите получить максимум характеристик за свои деньги. Это будет главный конкурент яблочному ноутбуку, но вот с изюминкой здесь проблема - ее просто нет.