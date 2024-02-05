ASUS Zenfone 11 Ultra показали на первых рендерах

В сети появились первые изображения флагманского смартфона ASUS Zenfone 11 Ultra, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат будет похож на геймерский ROG Phone 8.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой LTPO 1–120 Гц (144 Гц в некоторых играх), топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камеры с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 13 Мп (сверхширик с углом обзора 120 градусов) и 32 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камеры разрешением 32 Мп, 3,5-мм аудиогнезда, двух стереодинамиков, аккумулятора ёмкостью 5500 мАч, а также поддержки 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок.

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