ASUS Zenfone 11 Ultra показали на первых рендерах

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой LTPO 1–120 Гц (144 Гц в некоторых играх), топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камеры с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 13 Мп (сверхширик с углом обзора 120 градусов) и 32 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камеры разрешением 32 Мп, 3,5-мм аудиогнезда, двух стереодинамиков, аккумулятора ёмкостью 5500 мАч, а также поддержки 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок.