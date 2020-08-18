ASUS Zenfone 7 засветился в сети

На протяжении достаточно длительного времени на просторах интернета обсуждают новости о смартфоне ASUS Zenfone 7, который будет обладать достаточно интересной системой камер. Производитель решил дать пользователю возможность отгибать камеру в обратную сторону, чтобы заменить фронтальную на тыльную. Это достаточно интересное решение, которое даст возможность выделиться на фоне основных конкурентов, но нужно понимать, что ASUS Zenfone 7 пока что не раскрыли в плане характеристик. Теперь в сети появилась информация относительно данного смартфона и оказалось, что устройство получит мощнейший процессор Snapdragon 865 Plus. Правда, пока что рановато говорить о преимуществах и недостатках этого нового процессора.