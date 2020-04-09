ASUS анонсировала два игровых мониторов VZ249HEG1R и VZ279HEG1R

Компания Asus представила два новых игровых мониторов VZ249HEG1R и VZ279HEG1R. Две модели имеют идентичные функции и возможности, и единственное различие заключается в размере дисплея и монитора.

Одна имеет 24-дюймовую, а другая - 27-дюймовую IPS-панель с разрешением FHD, 72% цветового пространства NTSC, 250 нит яркости, коэффициент статической контрастности 1000: 1.

Мониторы поддерживают Extreme Low Motion Blur и AMD FreeSync и имеют частоту обновления 75 Гц, а время отклика 1 мс.

Обе модели имеют отверстия 75 x 75 мм для настенного монтажа VESA и съемную подставку, которая обеспечивает только регулировку наклона. Каждый поставляется с HDMI и портом D-Sub. Предусмотрен противоугонный слот для замка Кенсингтона. Нет ораторов. Цена и доступность TBA.