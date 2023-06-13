ASUS анонсировала игровой монитор TUF Gaming VG249Q3A

Компания ASUS объявила о выпуске геймерского монитора TUF Gaming VG249Q3A, который получил 23,8-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, временем отклика панели 1 мс (GTG), 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, что говорит об отличной цветопередаче, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея и технологии ASUS Extreme Low Motion Blur, двумя 2-Вт динамиками, а также цифровыми интерфейсами DisplayPort и HDMI 2.0. Монитор появится в европейской продаже в третьем квартале этого года, но его цена пока не раскрывается.

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