ASUS анонсировала игровой ноутбук ROG Strix G15 Electro Punk

ASUS анонсировала игровой ноутбук ROG Strix G15 в стиле Electro Punk. Уникальная стилистика придает ноутбуку непревзойденный вид, клавиши WASD также окрашены в коралловый цвет, как и логотип ROG на крышке ноутбука.

Ноутбук оснащен 16 дюймовым FHD дисплеем. Частота обновления которого составляет 240 Гц. Процессор Intel Core i7-10875H в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER. Можно установить до 32 Гб оперативной памяти. Установлены два M.2 NVMe накопителя.

Доступные подключения: три разъема USB 3.2 Gen 1 Тип-А, USB3.2 Gen2 Type-C, разъем LAN RJ-45, HDMI и комбинированный разъем для микрофона и наушников. Стоимость модели более 100 тысяч рублей.