ASUS анонсировала изогнутый монитор ROG Strix XG32VC с разрешением QHD

ASUS анонсировала изогнутый монитор ROG Strix XG32VC с разрешением QHD.

Монитор предлагает 32 дюймовую VA-панель с частотой 170 Гц. Время отклика игровое, 1 мс. Максимальная яркость составляет 400 кд/м2, а коэффициент контрастности 3000: 1.

10-битная панель охватывает 125% цветовой гаммы sRGB и 90% широкой цветовой гаммы DCI-P3. На задней панели есть светодиодное кольцо RGB, с помощью ПО ASUS Aura Sync можно синхронизировать с другими продуктами. Монитор оснащен технологией Adaptive-Sync. Дополнительные функции включают ELMB, которая снижает размытость изображения при движении. ROG Strix XG32VC оснащен различными настройками для улучшения изображения.

На задней панели расположен концентратор USB-C с двумя портами USB-A 3.0 и портом USB-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, аудиоразъем 3,5 мм и переключатель KVM. Подставка позволяет регулировать монитор по высоте, наклону. Для установки на стену есть поддержка VESA 100 на 100 мм.

Цена и доступность Asus ROG Strix XG32VC пока не известны.
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