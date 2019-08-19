ASUS анонсировала новый монитор TUF Gaming VG27VQ с 27-дюймовым экраном

2019-08-19, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - ASUS TUF Gaming VG27VQ; [84]
Компания ASUS анонсировала новый монитор TUF Gaming VG27VQ с 27-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления достигает 165 Гц, время отклика — 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 180 градусов. В мониторе предусмотрены системы Flicker-Free и Ultra-Low Blue Light. Сообщается, что подставка позволяет регулировать высоту в пределах 120 мм. Имеются также динамики мощностью 2 Вт, интерфейсы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Dual-link DVI-D и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. О стоимости новинки пока не сообщается.


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