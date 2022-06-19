ASUS анонсировала портативный монитор ZenScreen OLED MQ16AH

ASUS анонсировала новый портативный OLED-монитор ZenScreen MQ16AH.

Это 15,6-дюймовая модель с OLED-панелью с Delta E <2, 100% цветовым охватом DCI-P3, 10-битной панелью (1,07 миллиарда цветов). Новинка поддерживает технологию HDR10. Контрастность модели составляет 100 000 :1, а яркость 360 кд/м2. ZenScreen OLED MQ16AH предлагает разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей), частоту обновления 60 Гц и время отклика 1 мс (GTG). Есть мини-HDMI разъем, а также USB-C разъем с поддержкой питания PD 20 Вт.

Стоимость и доступность мобильного монитора компания ASUS не раскрывает.
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