ASUS анонсирует VivoBook Flip 14 (TP412)

2018-06-07, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ASUS VivoBook Flip 14 (TP412); [48]
На этой неделе на ASUS появилось довольно много анонсов, они объявили о выпуске VivoBook Flip 14 (TP412), нового дополнения к VivoBook Flip Series из ноутбуков трансформеров с поворачиваемым на 360-градусов дисплеем.
VivoBook Flip 14 оснащен сенсорным экраном ASUS NanoEdge с тонкой рамкой размером 6,15 мм для более захватывающего просмотра. Работает на процессоре Intel Core i7 8-го поколения с 16 ГБ памяти, VivoBook Flip 14 также оснащен до 1 ТБ SSD и сенсорным датчиком для входа в систему в режиме «единого входа» через окно «Приветствия». VivoBook Flip 14 также поддерживает активный стилус ASUS Pen для более точного ввода и записи с естественным ощущением.


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