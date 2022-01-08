ASUS анонсирует игровой монитор ROG Swift PG27AQN

Компания ASUS анонсирует игровой монитор ROG Swift PG27AQN.

Благодаря частоте обновления 360 Гц, времени отклика и панели с высоким разрешением 1440p 27-дюймовый ROG Swift 360Hz PG27AQN выводит игры на более высокий уровень, особенно на консолях PlayStation или Xbox. Монитор предлагает непревзойденную плавность, четкость и скорость.

Широкие возможности подключения и удобные функции упрощают настройку PG27AQN. Он предлагает три порта HDMI 2.0 и разъем DisplayPort 1.4. Канал для укладки кабелей, встроенный в подставку, позволяет спрятать шнуры, а встроенный USB-концентратор позволяет легко подключать ваши любимые периферийные устройства к компьютеру, сохраняя при этом поверхность рабочего стола в чистоте.