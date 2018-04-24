ASUS анонсирует материнские платы серии H370 и B360

ASUS выпускает новые материнские платы на платформе H370 и B360, которые обеспечивают дополнительную возможность подключения с доступными ценами, они обладают непревзойденной долговечностью и сосредоточены на простоте использования, которые помогают каждому получить максимальную отдачу от своих ПК.H370 и B360 выходят за рамки предшественника Z370, интегрируя не только поддержку USB 3.1 Gen 2 для периферийных устройств следующего поколения, но также и 802.11ac Wi-Fi для беспроводных сетей. И они сохраняют поддержку Intel Optane Memory, которая использует сверхбыструю флеш-память для сокращения времени загрузки для механического хранилища, обычно используемого в системах начального уровня. Новый ассортимент включает в себя материнские платы следующего поколения Republic of Gamers (ROG) Strix со всеми усовершенствованиями, которые желают геймеры, новой эстетикой киберпанков и производительностью.