ASUS анонсирует новый ZenBook Pro 15

ASUS анонсировала новый ZenBook Pro 15 (UX550G) - высокопроизводительный 15,6-дюймовый ноутбук , теперь использующий потрясающую мощность 8-го поколения Intel Core i9, вплоть до игровой графики NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.Он имеет самые быстрый SSD-диск PCI Express (PCIe) 3.0 x4, высокоскоростную DDR4-2400 память, 802.11ac gigabit-class Wi-Fi и Thunderbolt 3 USB Type-C (USB-C). Встроенный датчик отпечатков пальцев позволяет быстро и безопасно входить в систему с помощью Windows Hello. Современные визуальные эффекты передаются с помощью 15,6-дюймового дисплея NanoEdge PANTONE® с проверенной мультитачностью, с разрешением до 4K UHD, 100% Adobe RGB и 132% sRGB цветовой гаммой.ZenBook Pro 15 сохраняет тот же потрясающий компактный дизайн, что и предыдущее поколение, с полностью алюминиевым корпусом с совершенно новым роскошным покрытием Deep Dive Blue и контрастными гранями из розового золота. Литиево-полимерный аккумулятор высокой мощности 71 Втч, что дает ZenBook Pro 15 удивительную работоспособность на весь рабочий день с продолжительностью работы до 10 часов.