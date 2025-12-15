ASUS готовит Zenbook DUO с двумя батареями

Новый ноутбук Zenbook DUO будет показан на выставке CES 2026, но ещё до официальной презентации ASUS намекнула на его особенности в коротком видеоролике, который раскрывает одну необычную фишку устройства. Дело в том, что устройство, исходя из тизера, получит более прочную конструкцию, однако куда больший интерес вызывает аккумулятор. Судя по ролику, батарея будет интегрирована сразу с двух сторон. Обычно аккумулятор располагается только с одной стороны корпуса, в том числе и у текущего Zenbook DUO с двумя экранами, но в новой модели, похоже, основной дисплей также будет оснащён отдельной батареей.

Попытки найти похожие конфигурации приводят разве что к ThinkPad T580, у которого реализована система с двумя аккумуляторами, один из которых внутренний, а второй съёмный. Однако Zenbook DUO имеет совершенно иной дизайн, и использование съёмной батареи в нём вряд ли было бы практичным. Судя по тизеру, в будущей версии оба аккумулятора будут полностью встроенными. И если ASUS добавит вторую батарею для питания основного экрана, время автономной работы может заметно вырасти. По аналогии с ThinkPad T580 производитель может использовать более компактный аккумулятор для основного дисплея, поскольку установка крупной батареи неизбежно увеличит общий вес устройства. И пока что это звучит очень интересно, так как на рынке ноутбуков никаких заметных инноваций не происходило уже очень много лет. Хочется чего-то действительно необычного.