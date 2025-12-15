ASUS готовит Zenbook DUO с двумя батареями

Новый ноутбук Zenbook DUO будет показан на выставке CES 2026, но ещё до официальной презентации ASUS намекнула на его особенности в коротком видеоролике, который раскрывает одну необычную фишку устройства. Дело в том, что устройство, исходя из тизера, получит более прочную конструкцию, однако куда больший интерес вызывает аккумулятор. Судя по ролику, батарея будет интегрирована сразу с двух сторон. Обычно аккумулятор располагается только с одной стороны корпуса, в том числе и у текущего Zenbook DUO с двумя экранами, но в новой модели, похоже, основной дисплей также будет оснащён отдельной батареей.

Попытки найти похожие конфигурации приводят разве что к ThinkPad T580, у которого реализована система с двумя аккумуляторами, один из которых внутренний, а второй съёмный. Однако Zenbook DUO имеет совершенно иной дизайн, и использование съёмной батареи в нём вряд ли было бы практичным. Судя по тизеру, в будущей версии оба аккумулятора будут полностью встроенными. И если ASUS добавит вторую батарею для питания основного экрана, время автономной работы может заметно вырасти. По аналогии с ThinkPad T580 производитель может использовать более компактный аккумулятор для основного дисплея, поскольку установка крупной батареи неизбежно увеличит общий вес устройства. И пока что это звучит очень интересно, так как на рынке ноутбуков никаких заметных инноваций не происходило уже очень много лет. Хочется чего-то действительно необычного.
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока д…
Моноблоки за последние несколько лет получили широкое распространение и популярность, выступая удачной ал…
SanDisk выпустила ультракомпактный внешний SSD…
Компания SanDisk представила, по её словам, самый маленький в мире флеш-накопитель USB Type-C объёмом 1 т…
Snapdragon X2 Elite Extreme показал отличные результаты в бе…
Недавно представленный процессор Snapdragon X2 Elite Extreme выглядит настоящим технологическим прорывом …
Новый MacBook Pro засветился в официальных документах…
Федеральная комиссия по связи США опубликовала документы, указывающие на скорое появление новых продуктов…
Apple готовит MacBook Pro с сенсорным экраном…
Похоже, Apple наконец готовится оснастить свои Mac сенсорными экранами, и первыми эту функцию получат Mac…
Второе поколение Apple Vision Pro уже готовят к релизу…
Через пару месяцев первый Apple Vision Pro отметит свой второй день рождения, и многие пользователи уже з…
HONOR исследовала эмоции от прикосновений в честь выхода ноу…
Компания HONOR представила ультралегкий ноутбук MagicBook Art 14 в новом цвете, сопроводив запуск необычн…
Apple Vision Pro нельзя сдать в trade-in…
Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro первого поколения произвела на покупателей неоднозначное …
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor