ASUS готовит Zenbook DUO с двумя батареями

Попытки найти похожие конфигурации приводят разве что к ThinkPad T580, у которого реализована система с двумя аккумуляторами, один из которых внутренний, а второй съёмный. Однако Zenbook DUO имеет совершенно иной дизайн, и использование съёмной батареи в нём вряд ли было бы практичным. Судя по тизеру, в будущей версии оба аккумулятора будут полностью встроенными. И если ASUS добавит вторую батарею для питания основного экрана, время автономной работы может заметно вырасти. По аналогии с ThinkPad T580 производитель может использовать более компактный аккумулятор для основного дисплея, поскольку установка крупной батареи неизбежно увеличит общий вес устройства. И пока что это звучит очень интересно, так как на рынке ноутбуков никаких заметных инноваций не происходило уже очень много лет. Хочется чего-то действительно необычного.