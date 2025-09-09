GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070

Мультизадачный ноутбук GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot+ PC оснащен передовым процессором AMD Ryzen AI 300-серии и дискретной мобильной графикой NVIDIA GeForce RTX 50-серии, которые обеспечивают высокую производительность и ускорение вычислений средствами искусственного интеллекта, в частности, в играх и приложениях для создания цифрового мультимедийного контента. Новый интеллектуальный помощник GiMATE от GIGABYTE предоставляет пользователю обширный набор интеллектуальных функций, оптимизированных для решения различных задач. В составе продуктовой линейки ноутбуков GIGABYTE AERO X16 представлены решения на базе мобильных ГП GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5070 серии компании NVIDIA.

Комплектация

Ноутбук упакован в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой для транспортировки. Внутри стильно оформленный эмодзи ложемент и на нем в тканевом мешочке размещен ноутбук. В комплект поставки входят: адаптер питания мощностью 150 Вт с силовым кабелем и две карточки со стикерами.

Внешний вид

Корпус ноутбука – это органичное сочетание металла и пластика, исполнение премиального качества. Изготовитель представил модельный ряд GIGABYTE AERO X16 в двух цветовых гаммах – “лунный белый” (протестированный нами AERO X16 EG61H Copilot+ PC), а также “космический серый”.

Корпус получился довольно тонким, не потеряв при этом прочности. Основание не прогибается при сильных нажатиях на клавиши. Металлическая крышка дисплея раскрывается на 130 градусов, петли тугие, хорошо удерживают выбранное пользователем положение.

Полезная площадь лицевой стороны с дисплеем составляет 92%. Рамки узкие, по центру сверху расположен объектив Full HD Web-камеры и датчики встроенного функционала Windows Hello.

На тыльной стороне корпуса размещены на три резиновые вставки, обеспечивающие как устойчивое положение на ровной поверхности, так и достаточный зазор, необходимый для беспрепятственного забора воздуха фирменной системой охлаждения WINDFORCE Infinity. Вентиляционные решетки вдоль всей ширины основания корпуса. Здесь же наклейки с техническими данными и информацией о производителе, а также решетки динамиков аудиоподсистемы, справа и слева.

Интерфейсные разъемы распределены по двум граням корпуса GIGABYTE AERO X16 EG61H. Слева силовой разъем питания, порт Gbit Ethernet LAN RJ-45, порт HDMI 2.1, порт USB 3.2 Gen1 Type-A. Отдельного внимания заслуживает порт высокоскоростного интерфейса USB4 (исполнение Type-C, функционал DisplayPort 1.4 и PowerDelivery 3.0).

Справа один порт USB 3.2 Gen1 Type-A, порт USB 2.0, а также комбинированный 3,5-мм TRS аудиоразъем. Вентиляционные решетки для отвода тепла распределены по периметру на трех гранях корпуса, реализованный конструктив исключает попадание нагретых воздушных масс в направлении клавиатуры, что, несомненно, стоит записать в актив AERO X16 EG61H.

Клавиатура без цифрового блока с широкими колпачками, набирать текст и играть в игры на этом ноутбуке удобно. Ход клавиш составляет 1,7 мм, при этом их поверхность клавиш не плоская, а с некоторым радиусом кривизны (в терминах GIGABYTE – клавиатура Golden Curve), таким образом достигается комфортная и бесшумная эксплуатация. Отметим также наличие отдельной кнопки для вызова фирменного программно-аппаратного комплекса GiMATE.

Символы подсвечиваются, однозонное исполнение. Латинские и кириллические символы хорошо читаются при любом варианте внешнего освещения. Сенсорная панель размещена по центру корпуса, типоразмер 133 х 90 мм.

Экран

Ноутбуки GIGABYTE модельного ряда AERO X16 EG61H оснащены дисплеем с диагональю 16 дюймов на базе IPS-матрицы с разрешением WUXGA (2560х1440 пикселей, частота обновления до 165 Гц, время отклика 3 мс). Мы оценили характеристики экрана с помощью калибратора. Согласно полученным данным, охват цветового пространства sRGB составил 97%, Adobe RGB – 75%. По сути, это универсальные параметры для успешного выполнения типовых задач, просмотра фильмов и комфортной визуализации контента в играх.

Видимого искажения цветовой палитры не наблюдается, все в норме.

Яркость экрана достигает 450 нит. Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.

Платформа

Сняв крышку на основании, а этот процесс проходит без повреждения гарантийных пломб, за что отдельный плюс производителю, получаем доступ к материнской плате, компонентам и системе охлаждения WINDFORCE Infinity с четырьмя медными трубками, радиаторами и двумя вентиляторами. Для проведения модернизации собственными силами доступен М.2-разъем для второго NVMe SSD-накопителя и один разъем для установки дополнительного модуля ОЗУ DDR5. При этом предустановленные накопитель и память также есть возможность заменить. Работу ноутбука в автономном режиме обеспечивает аккумулятор с емкостью 76,1 Вт · ч.

В протестированной нами модели установлен процессор AMD Ryzen AI 7 350 и мобильная дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 5070, оперативная память объемом 32 Гбайт и накопитель емкостью 1 Тбайт. В проведенных синтетических тестах система продемонстрировала высокий уровень быстродействия, стабильную работу и эффективный отвод тепла, обеспечивая комфортный уровень шума под нагрузкой.

Хорошо отлажен и процесс энергопотребления. При типовом режиме эксплуатации заряда батареи хватало в среднем на 9 часов непрерывной работы. Поддерживается функция быстрого восстановления заряда, на восстановление половины емкости заряда системе потребуется около получаса.

Тесты

AIDA 64

CINEBENCH

3DMark 11

AJA

AS SSD

Night Raid

Port Royal

Time Spy

GiMATE

Ноутбуки GIGABYTE AERO X16 готовы в полном объеме задействовать потенциал фирменного программного обеспечения GiMATE – передовой ИИ-помощник, способный взять на себя контроль за энергопотреблением, отслеживать производительность и обеспечивать безотказное функционирование ключевых подсистем ноутбука.

Детальный мониторинг аппаратной составляющей с профилями под различные сценарии. Встроенный инструментарий для создания изображений и видео по запросу пользователя. Настроить конкретные параметры под себя можно средствами интерфейса или отправить соответствующий запрос помощнику.

Итоги

GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot+ PC – хорошо сбалансированный ноутбук, способный успешно справиться с широким спектром задач и сценариев, с его помощью, в частности, можно монтировать видеоролики, играть в современные игры на высоких настройках графики при частоте синхронизации 165 Гц, создавать проекты в САПР и выполнять преобразование изображений в пакетах обработки векторной и растровой графики. Среди безусловных преимуществ модели отметим высокое качество сборки, компактные габариты (с учетом 16-дюйм диагонали экрана и достаточно мощной дискретной графики GeForce RTX 50 серии), прогрессивное фирменное ПО GiMATE на базе алгоритмов ИИ, возможность провести модернизацию собственными силами, низкий уровень шума под нагрузкой.