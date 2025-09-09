GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070

Ноутбук упакован в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой для транспортировки. Внутри стильно оформленный эмодзи ложемент и на нем в тканевом мешочке размещен ноутбук. В комплект поставки входят: адаптер питания мощностью 150 Вт с силовым кабелем и две карточки со стикерами.
Корпус получился довольно тонким, не потеряв при этом прочности. Основание не прогибается при сильных нажатиях на клавиши. Металлическая крышка дисплея раскрывается на 130 градусов, петли тугие, хорошо удерживают выбранное пользователем положение.
Полезная площадь лицевой стороны с дисплеем составляет 92%. Рамки узкие, по центру сверху расположен объектив Full HD Web-камеры и датчики встроенного функционала Windows Hello.
На тыльной стороне корпуса размещены на три резиновые вставки, обеспечивающие как устойчивое положение на ровной поверхности, так и достаточный зазор, необходимый для беспрепятственного забора воздуха фирменной системой охлаждения WINDFORCE Infinity. Вентиляционные решетки вдоль всей ширины основания корпуса. Здесь же наклейки с техническими данными и информацией о производителе, а также решетки динамиков аудиоподсистемы, справа и слева.
Интерфейсные разъемы распределены по двум граням корпуса GIGABYTE AERO X16 EG61H. Слева силовой разъем питания, порт Gbit Ethernet LAN RJ-45, порт HDMI 2.1, порт USB 3.2 Gen1 Type-A. Отдельного внимания заслуживает порт высокоскоростного интерфейса USB4 (исполнение Type-C, функционал DisplayPort 1.4 и PowerDelivery 3.0).
Справа один порт USB 3.2 Gen1 Type-A, порт USB 2.0, а также комбинированный 3,5-мм TRS аудиоразъем. Вентиляционные решетки для отвода тепла распределены по периметру на трех гранях корпуса, реализованный конструктив исключает попадание нагретых воздушных масс в направлении клавиатуры, что, несомненно, стоит записать в актив AERO X16 EG61H.
Клавиатура без цифрового блока с широкими колпачками, набирать текст и играть в игры на этом ноутбуке удобно. Ход клавиш составляет 1,7 мм, при этом их поверхность клавиш не плоская, а с некоторым радиусом кривизны (в терминах GIGABYTE – клавиатура Golden Curve), таким образом достигается комфортная и бесшумная эксплуатация. Отметим также наличие отдельной кнопки для вызова фирменного программно-аппаратного комплекса GiMATE.
Символы подсвечиваются, однозонное исполнение. Латинские и кириллические символы хорошо читаются при любом варианте внешнего освещения. Сенсорная панель размещена по центру корпуса, типоразмер 133 х 90 мм.
Ноутбуки GIGABYTE модельного ряда AERO X16 EG61H оснащены дисплеем с диагональю 16 дюймов на базе IPS-матрицы с разрешением WUXGA (2560х1440 пикселей, частота обновления до 165 Гц, время отклика 3 мс). Мы оценили характеристики экрана с помощью калибратора. Согласно полученным данным, охват цветового пространства sRGB составил 97%, Adobe RGB – 75%. По сути, это универсальные параметры для успешного выполнения типовых задач, просмотра фильмов и комфортной визуализации контента в играх.
Видимого искажения цветовой палитры не наблюдается, все в норме.
Яркость экрана достигает 450 нит. Подсветка равномерна по всей площади. Углы обзора широкие.
В протестированной нами модели установлен процессор AMD Ryzen AI 7 350 и мобильная дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 5070, оперативная память объемом 32 Гбайт и накопитель емкостью 1 Тбайт. В проведенных синтетических тестах система продемонстрировала высокий уровень быстродействия, стабильную работу и эффективный отвод тепла, обеспечивая комфортный уровень шума под нагрузкой.
Хорошо отлажен и процесс энергопотребления. При типовом режиме эксплуатации заряда батареи хватало в среднем на 9 часов непрерывной работы. Поддерживается функция быстрого восстановления заряда, на восстановление половины емкости заряда системе потребуется около получаса.
Детальный мониторинг аппаратной составляющей с профилями под различные сценарии. Встроенный инструментарий для создания изображений и видео по запросу пользователя. Настроить конкретные параметры под себя можно средствами интерфейса или отправить соответствующий запрос помощнику.