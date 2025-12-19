Ноутбук Dynabook XD5 на Snapdragon X Plus оценили в 1400 долларов

Компания Dynabook пополнила ассортимент ноутбуков моделью Dynabook XD5, которая основана на восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 с максимальной частотой 3,4 ГГц. Новинка также оснащается 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением 1920:1200 точек, корпусом толщиной 18,8 мм и массой 974 грамма, сменной литий-полимерной батареей, двумя интерфейсами USB4, двумя разъемами USB-A (5 Гбит/с), интерфейсом HDMI 2.1 (TMDS), портом Ethernet 1 Гбит/с, ридером карт microSD, 3,5-мм аудиогнездом, а также адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена ноутбука на дебютном японском рынке составляет эквивалент 1400 долларов.