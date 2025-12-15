Dell существенно повысит цены на ноутбуки

Компания Dell, один из крупнейших производителей персональных компьютеров, уведомил своих сотрудников о готовящемся масштабном повышении цен на широкий ассортимент продукции, связав это с дефицитом DRAM-памяти. Судя по информации Business Insider, проблемы с поставками памяти добрались до так называемых массовых производителей в цепочке поставок ПК. В информации компании говорится, что рост цен ожидается в том числе в сегменте «коммерческих продуктовых линеек», куда входят ноутбуки компании и готовые настольные компьютеры. Предстоящее подорожание может стать одним из самых серьёзных за последнее время, так как утверждается, что цены на ноутбуки и ПК могут вырасти на сотни долларов. При этом дело не ограничивается только дефицитом оперативной памяти, поскольку увеличение объёма накопителя также обойдётся заметно дороже.

В отчёте отмечается, что уже со следующей недели новые устройства Dell серий Pro и Pro Max, как ноутбуки, так и настольные системы, подорожают максимум на 230 долларов в зависимости от конфигурации памяти. Более того, при выборе версии со 128 ГБ памяти доплата может достигать 765 долларов за устройство, что выглядит крайне неожиданно для покупателей. Любителям игр, желающим установить дополнительное хранилище, также придётся столкнуться с ощутимым ростом цен. И улучшение ситуации должно произойти только в 2027 году, если производители памяти нарастят свои мощности и смогут удовлетворить текущий спрос.
