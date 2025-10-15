Samsung представит XR-шлем 21 октября

Компания Samsung, наконец, готовится раскрыть больше подробностей о своём шлеме смешанной реальности Project Moohan. Производитель объявил о проведении презентации Galaxy под названием Worlds Wide Open, которая состоится 21 октября в 22:00 по восточному времени. Именно на этом мероприятии ожидается официальный показ устройства и раскрытие его характеристик. Шлем будет работать на платформе Android XR — новой системе смешанной реальности, созданной совместно Samsung, Google и Qualcomm. Как отмечает компания, Android XR спроектирована так, чтобы масштабироваться под различные форм-факторы и выводить искусственный интеллект в центр повседневных иммерсивных впечатлений. Ещё в конце 2024 года журналистка Виктория Сонг смогла протестировать раннюю версию гарнитуры и платформы, и теперь, спустя почти год, Samsung, похоже, готова к полноценному запуску устройства.

«Project Moohan — это первый революционный продукт, созданный для открытой и масштабируемой платформы Android XR. Он объединяет повседневную практичность с новыми иммерсивными возможностями», — заявила компания. — «Именно здесь раскрывается истинный потенциал XR, открывая совершенно новое измерение возможностей». Анонс мероприятия совпал с появлением слухов о том, что Apple готовит новую версию гарнитуры Vision Pro с более мощным процессором. При этом, по сообщениям инсайдеров, Apple постепенно смещает фокус с гарнитур на разработку умных очков из-за низкого спроса.