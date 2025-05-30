AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080

Протестированный нами ноутбук AORUS MASTER 16 AM6H спроектирован на базе новейшего поколения процессоров Intel Core Ultra 200HX-серии в связке и оснащен мощной дискретной графикой на базе ГП NVIDIA GeForce RTX 50-серии, которой доступны уникальные возможности искусственного интеллекта. Фирменная система охлаждения WINDFORCE Infinity EX обеспечивает эффективный отвод тепла (теплопакет 230 Вт), и гарантирует максимальную производительность в играх и стабильную работу системы даже в условиях длительной повышенной нагрузки. К несомненным достоинствам новинки GIGABYTE стоит отнести яркий и высококонтрастный OLED-дисплей.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Комплектация

Ноутбук поставляется в оригинальной коробке из плотного картона, оформленной, как и подобает премиальному продукту. На внешней транспортировочной коробке приведено схематичное изображение ноутбука, а также различная служебная информация. Выбранный вариант упаковки надежно защищает ноутбук от повреждений.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

В комплект поставки входят внешний блок питания мощностью 330 Вт, наклейки с фирменной символикой, наклейка GiMATE, документация.

Внешний вид

Дизайн конструктива AORUS MASTER 16 AM6H однозначно подчеркивает принадлежность ноутбука к флагманским продуктам. В частности, оригинальные материалы с повышенным ресурсом эксплуатации, также обращает на себя высокое качество сборки и особое внимание, которое уделено ключевым элементам конструктива. Масса новинки составляет 2,5 кг, при габаритах 357 x 254 x 23…29,9 мм, что вполне соответствует рассматриваемой категории продуктов. Ноутбук пригоден для транспортировки и ежедневных путешествий вместе с его владельцем по маршруту дом-офис.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Прочные петли надежно удерживают крышку в любом положении. Для комфортного просмотра дисплей следует открыть примерно на 120°. При максимальном открытии разбалансировки по массе (корпус – дисплей) мы не заметили.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Поверхность крышки с волнистой текстурой тональности “темный прилив”, падающие лучи света заставляют её заиграть особыми красками, внешне это выглядит весьма привлекательно. По центру размещен логотип бренда AORUS, разумеется, также с подсветкой, как и две горизонтальные зоны у стыка крышки и основания корпуса. На стол при этом с тыльной стороны проецируется логотип. Эффекты и цветовую тональность можно варьировать средствами фирменного ПО.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Игровой ноутбук AORUS MASTER 16 AM6H предлагает расширенный набор портов и поддерживаемых интерфейсов. На левой стороне гнездо под комплектный блок питания, розетка RJ-45 Gbit LAN интерфейса, порт HDMI 2.1, порт USB 3.2 Gen2, порт Thunderbolt 5 (исполнение USB4 Type-C, предусмотрена возможность вывода изображения DisplayPort 2.1 и функция быстрой зарядки PowerDelivery 3.0). Внешние мобильные устройства можно будет также заряжать через совместимые с технологией PowerDelivery адаптеры, однако, в ряде случаем потребуется комплектный адаптер большей мощности.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Справа на боковой поверхности корпуса размещены порт USB 3.2 Gen2, порт Thunderbolt 4 (исполнение USB4 Type-C, функционал DP1.4 и PD 3.0), разъем устройства чтения microSD UHS-II карт памяти, а также комбинированный TRS разъем аудиоподсистемы. Предлагаемого набора цифровых интерфейсов более, чем достаточно для организации подключения и комфортной работы ноутбука совместно с несколькими мониторами (в том числе, средствами технологии Daisy Chain), высокоскоростного обмена данными с периферией, например, для оперативной обработки мультимедийного контента, загружаемого с цифровых профессиональных фото/видео камер без применения дополнительных аксессуаров. Боковые рамки по контуру дисплея узкие, поверхность экрана матовая. По центру в верхней части расположена Full HD Web-камера с поддержкой авторизации Windows Hello.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Вентиляционные решетки распределены равномерно на тыльной и двух боковых поверхностях корпуса. Организовано оптимальное распределение потоков для охлаждения ключевых зон и вывода нагретых воздушных масс за пределы корпуса, нагрева клавиатуры в процессе работы не происходит

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Цифровой блок клавиатуры конструктивом достаточно компактной модели AORUS MASTER 16 AM6H не предусмотрен, игровые клавиши QWERASD с прозрачными кейкапами. Указанные клавиши подсвечиваются по всей площади, у остальных – только подсветка символов. Цветовая тональность подсветки и ее яркость регулируются.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Ход кнопок 1,7 мм, нажимаются бесшумно. Традиционная раскладка клавиатуры не создаст никаких трудностей с освоением метода набора текста вслепую. Сенсорная панель расположена по центру корпуса, довольно чувствительна и поддерживает ввод информации жестами.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Аудиоподсистема ноутбука представлена встроенным HD-кодеком и 4 динамиками мощностью по 2 Вт каждый, поддерживается технология Dolby Atmos®. Микрофон в составе ноутбука продемонстрировал высокое качество передачи голосовой информации, предлагаемых возможностей вполне достаточно для организации качественной видеосвязи и записи подкастов на любительском уровне.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Оснащение

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Мы демонтировали заднюю крышку корпуса и изучили внутреннее содержание AORUS MASTER 16 AM6H. Для охлаждения ноутбуков GIGABYTE разработана и успешно применяется фирменная система WINDFORCE различных модификаций. В нашем случае, она состоит из двух расположенных по краям вентиляторов турбинного типа, испарительной камеры, нескольких радиаторов и медных трубок. Эффективность реализованного подхода к охлаждению ключевых компонентов подтверждает солидная величина термопакета на фоне минимального уровня шума при работе ноутбука в типовом штатном режиме (офисные приложения, Интернет).

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Протестированная нами модель оснащена процессором Intel Core Ultra 9 275HX, на сегодня это один из самых быстрых мобильных ЦП (24 ядра/24 потока, 36 Мбайт кэш-памяти, тактовая частота ядра до 5,4 ГГц).

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Для модернизации подсистемы памяти предусмотрены два So-DIMM разъема для модулей ОЗУ DDR5. В ноутбуке установлено 32 Гбайт ОЗУ, память функционирует на частоте 5600 МГц, тайминги 46-45-45-90 (максимальный доступный ноутбуку объем ОЗУ составляет 64 Гбайт).

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Дискретная мобильная графика представлена ГП NVIDIA GeForce RTX 5080 (ядро GB203, объем скоростного видеоОЗУ GDDR7 16 Гбайт).

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

В ноутбуке в качестве системного предустановлен твердотельный М.2 NVMe накопитель объемом 1 Тбайт (шинный интерфейс PCIe 4.0, режим работы x4). Для модернизации дисковой подсистемы доступен изначально не занятый М.2-разъем шинного интерфейса PCIe 5.0, таким образом, с учетом доступных на рынке комплектующих, дисковое пространство может быть увеличено до солидны 4 Тбайт. Оба М.2-разъем укомплектованы медными радиаторами и качественными термопрокладками.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Дисплей

Модель AORUS MASTER 16 AM6H оснащена OLED-матрицей c диагональю экрана 16 дюймов (соотношение сторон 16:10, разрешение 2560х1600 пикселей). Частота обновления 240 Гц, режим адаптивной синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible реализован на уровне видеодрайвера. Тандем видеокарты и процессора обеспечивает отображение шикарной картинки и плавное воспроизведение динамичного игрового контента.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Наряду с этим, дисплей ноутбука – это потрясающая контрастность, глубокий черный цвет и высокая пиковая яркость без каких-либо сторонних засветов по периметру.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Охват цветового пространства DCI P3 100%, сертификат Pantone, соответствие стандартам VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 10000. Проведенные нами замеры засвидетельствовали 100% охват пространства sRGB, 88% Adobe RGB. Дисплей по достоинству оценят представители творческих профессий, на регулярной основе работающие 3D-графикой и цифровым мультимедийным контентом.

Программное обеспечение

В контексте предыдущих наших обзоров мы уже рассматривали возможности фирменного приложения GiMATE (логичное продолжение Microsoft Copilot в исполнении GIGABYTE). Нововведение GIGABYTE затрагивает ноутбуки образца 2025 г., оснащенные дискретной мобильной графикой NVIDIA GeForce RTX 50-серии. Программно-аппаратный комплекс способен задействовать возможности ИИ и ресурсы глубокого машинного обучения. Пользователь может задавать голосом примерный список задач, а система сама подберет оптимальный профиль.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Таким образом, в частности, достигается баланс между производительностью и продолжительностью работы системы в автономном режиме. Персонализированные настройки предполагают возможность вносить необходимые корректировки. Доступны сбалансированный режим, быстрый -- для игр, эффективный – для работы с контентом, а также энергоэффективный, плюс – библиотека со сгенерированным контентом, приложения и ассистент.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Средствами пакета приложений GIGABYTE Control Center открывается доступ к тонкой настройке ключевых подсистем ноутбука, в частности, базовые настройки экрана дисплея, настройка сетевого подключения встроенного модуля WIFI 7 (802.11be 2x2) + Bluetooth v5.4, индикация рабочего состояния и др. Кроме того, в отдельную группу выделена опция управления подсветкой с возможностью синхронизации подсветки, а также выбора уровня яркости экрана и предустановленных профилей для активации различных эффектов.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор

Итоги

Игровой ноутбук AORUS MASTER 16 AM6H – современная высокопроизводительная мобильная платформа, которая в полном объеме способна удовлетворить запросы самых взыскательных представителей игрового сообщества и профессионалов, на регулярной основе работающих с цифровым медиаконтентом. Центральный процессор и дискретная графика нового поколения, высокоэффективная система охлаждения WINDFORCE Infinity EX, передовые алгоритмы ИИ и потенциал машинного обучения, великолепная OLED-матрица, солидный объем оперативной памяти, твердотельный PCIe М.2 NVMe-накопитель и отличные перспективы для модернизации дисковой подсистемы, минимальный уровень шума в условиях типовой нагрузки, прогрессивные средства коммуникации Wi-Fi 7 и Bluetooth, а также солидный перечень востребованных высокоскоростных портов для успешного выполнения широкого спектра задач и сценариев. Встречайте AORUS MASTER 16 AM6H – ваш незаменимый помощник в работе и развлечениях!
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