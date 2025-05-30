AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080

Протестированный нами ноутбук AORUS MASTER 16 AM6H спроектирован на базе новейшего поколения процессоров Intel Core Ultra 200HX-серии в связке и оснащен мощной дискретной графикой на базе ГП NVIDIA GeForce RTX 50-серии, которой доступны уникальные возможности искусственного интеллекта. Фирменная система охлаждения WINDFORCE Infinity EX обеспечивает эффективный отвод тепла (теплопакет 230 Вт), и гарантирует максимальную производительность в играх и стабильную работу системы даже в условиях длительной повышенной нагрузки. К несомненным достоинствам новинки GIGABYTE стоит отнести яркий и высококонтрастный OLED-дисплей.

Комплектация

Ноутбук поставляется в оригинальной коробке из плотного картона, оформленной, как и подобает премиальному продукту. На внешней транспортировочной коробке приведено схематичное изображение ноутбука, а также различная служебная информация. Выбранный вариант упаковки надежно защищает ноутбук от повреждений.

Внешний вид

В комплект поставки входят внешний блок питания мощностью 330 Вт, наклейки с фирменной символикой, наклейка GiMATE, документация.Дизайн конструктива AORUS MASTER 16 AM6H однозначно подчеркивает принадлежность ноутбука к флагманским продуктам. В частности, оригинальные материалы с повышенным ресурсом эксплуатации, также обращает на себя высокое качество сборки и особое внимание, которое уделено ключевым элементам конструктива. Масса новинки составляет 2,5 кг, при габаритах 357 x 254 x 23…29,9 мм, что вполне соответствует рассматриваемой категории продуктов. Ноутбук пригоден для транспортировки и ежедневных путешествий вместе с его владельцем по маршруту дом-офис.

Прочные петли надежно удерживают крышку в любом положении. Для комфортного просмотра дисплей следует открыть примерно на 120°. При максимальном открытии разбалансировки по массе (корпус – дисплей) мы не заметили.

Поверхность крышки с волнистой текстурой тональности “темный прилив”, падающие лучи света заставляют её заиграть особыми красками, внешне это выглядит весьма привлекательно. По центру размещен логотип бренда AORUS, разумеется, также с подсветкой, как и две горизонтальные зоны у стыка крышки и основания корпуса. На стол при этом с тыльной стороны проецируется логотип. Эффекты и цветовую тональность можно варьировать средствами фирменного ПО.

Игровой ноутбук AORUS MASTER 16 AM6H предлагает расширенный набор портов и поддерживаемых интерфейсов. На левой стороне гнездо под комплектный блок питания, розетка RJ-45 Gbit LAN интерфейса, порт HDMI 2.1, порт USB 3.2 Gen2, порт Thunderbolt 5 (исполнение USB4 Type-C, предусмотрена возможность вывода изображения DisplayPort 2.1 и функция быстрой зарядки PowerDelivery 3.0). Внешние мобильные устройства можно будет также заряжать через совместимые с технологией PowerDelivery адаптеры, однако, в ряде случаем потребуется комплектный адаптер большей мощности.

Справа на боковой поверхности корпуса размещены порт USB 3.2 Gen2, порт Thunderbolt 4 (исполнение USB4 Type-C, функционал DP1.4 и PD 3.0), разъем устройства чтения microSD UHS-II карт памяти, а также комбинированный TRS разъем аудиоподсистемы. Предлагаемого набора цифровых интерфейсов более, чем достаточно для организации подключения и комфортной работы ноутбука совместно с несколькими мониторами (в том числе, средствами технологии Daisy Chain), высокоскоростного обмена данными с периферией, например, для оперативной обработки мультимедийного контента, загружаемого с цифровых профессиональных фото/видео камер без применения дополнительных аксессуаров. Боковые рамки по контуру дисплея узкие, поверхность экрана матовая. По центру в верхней части расположена Full HD Web-камера с поддержкой авторизации Windows Hello.

Вентиляционные решетки распределены равномерно на тыльной и двух боковых поверхностях корпуса. Организовано оптимальное распределение потоков для охлаждения ключевых зон и вывода нагретых воздушных масс за пределы корпуса, нагрева клавиатуры в процессе работы не происходит

Цифровой блок клавиатуры конструктивом достаточно компактной модели AORUS MASTER 16 AM6H не предусмотрен, игровые клавиши QWERASD с прозрачными кейкапами. Указанные клавиши подсвечиваются по всей площади, у остальных – только подсветка символов. Цветовая тональность подсветки и ее яркость регулируются.

Ход кнопок 1,7 мм, нажимаются бесшумно. Традиционная раскладка клавиатуры не создаст никаких трудностей с освоением метода набора текста вслепую. Сенсорная панель расположена по центру корпуса, довольно чувствительна и поддерживает ввод информации жестами.

Аудиоподсистема ноутбука представлена встроенным HD-кодеком и 4 динамиками мощностью по 2 Вт каждый, поддерживается технология Dolby Atmos®. Микрофон в составе ноутбука продемонстрировал высокое качество передачи голосовой информации, предлагаемых возможностей вполне достаточно для организации качественной видеосвязи и записи подкастов на любительском уровне.

Оснащение

Мы демонтировали заднюю крышку корпуса и изучили внутреннее содержание AORUS MASTER 16 AM6H. Для охлаждения ноутбуков GIGABYTE разработана и успешно применяется фирменная система WINDFORCE различных модификаций. В нашем случае, она состоит из двух расположенных по краям вентиляторов турбинного типа, испарительной камеры, нескольких радиаторов и медных трубок. Эффективность реализованного подхода к охлаждению ключевых компонентов подтверждает солидная величина термопакета на фоне минимального уровня шума при работе ноутбука в типовом штатном режиме (офисные приложения, Интернет).

Протестированная нами модель оснащена процессором Intel Core Ultra 9 275HX, на сегодня это один из самых быстрых мобильных ЦП (24 ядра/24 потока, 36 Мбайт кэш-памяти, тактовая частота ядра до 5,4 ГГц).

Для модернизации подсистемы памяти предусмотрены два So-DIMM разъема для модулей ОЗУ DDR5. В ноутбуке установлено 32 Гбайт ОЗУ, память функционирует на частоте 5600 МГц, тайминги 46-45-45-90 (максимальный доступный ноутбуку объем ОЗУ составляет 64 Гбайт).

Дискретная мобильная графика представлена ГП NVIDIA GeForce RTX 5080 (ядро GB203, объем скоростного видеоОЗУ GDDR7 16 Гбайт).

В ноутбуке в качестве системного предустановлен твердотельный М.2 NVMe накопитель объемом 1 Тбайт (шинный интерфейс PCIe 4.0, режим работы x4). Для модернизации дисковой подсистемы доступен изначально не занятый М.2-разъем шинного интерфейса PCIe 5.0, таким образом, с учетом доступных на рынке комплектующих, дисковое пространство может быть увеличено до солидны 4 Тбайт. Оба М.2-разъем укомплектованы медными радиаторами и качественными термопрокладками.

Дисплей

Модель AORUS MASTER 16 AM6H оснащена OLED-матрицей c диагональю экрана 16 дюймов (соотношение сторон 16:10, разрешение 2560х1600 пикселей). Частота обновления 240 Гц, режим адаптивной синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible реализован на уровне видеодрайвера. Тандем видеокарты и процессора обеспечивает отображение шикарной картинки и плавное воспроизведение динамичного игрового контента.

Наряду с этим, дисплей ноутбука – это потрясающая контрастность, глубокий черный цвет и высокая пиковая яркость без каких-либо сторонних засветов по периметру.

Программное обеспечение

Охват цветового пространства DCI P3 100%, сертификат Pantone, соответствие стандартам VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 10000. Проведенные нами замеры засвидетельствовали 100% охват пространства sRGB, 88% Adobe RGB. Дисплей по достоинству оценят представители творческих профессий, на регулярной основе работающие 3D-графикой и цифровым мультимедийным контентом.В контексте предыдущих наших обзоров мы уже рассматривали возможности фирменного приложения GiMATE (логичное продолжение Microsoft Copilot в исполнении GIGABYTE). Нововведение GIGABYTE затрагивает ноутбуки образца 2025 г., оснащенные дискретной мобильной графикой NVIDIA GeForce RTX 50-серии. Программно-аппаратный комплекс способен задействовать возможности ИИ и ресурсы глубокого машинного обучения. Пользователь может задавать голосом примерный список задач, а система сама подберет оптимальный профиль.

Таким образом, в частности, достигается баланс между производительностью и продолжительностью работы системы в автономном режиме. Персонализированные настройки предполагают возможность вносить необходимые корректировки. Доступны сбалансированный режим, быстрый -- для игр, эффективный – для работы с контентом, а также энергоэффективный, плюс – библиотека со сгенерированным контентом, приложения и ассистент.

Средствами пакета приложений GIGABYTE Control Center открывается доступ к тонкой настройке ключевых подсистем ноутбука, в частности, базовые настройки экрана дисплея, настройка сетевого подключения встроенного модуля WIFI 7 (802.11be 2x2) + Bluetooth v5.4, индикация рабочего состояния и др. Кроме того, в отдельную группу выделена опция управления подсветкой с возможностью синхронизации подсветки, а также выбора уровня яркости экрана и предустановленных профилей для активации различных эффектов.

Итоги

Игровой ноутбук AORUS MASTER 16 AM6H – современная высокопроизводительная мобильная платформа, которая в полном объеме способна удовлетворить запросы самых взыскательных представителей игрового сообщества и профессионалов, на регулярной основе работающих с цифровым медиаконтентом. Центральный процессор и дискретная графика нового поколения, высокоэффективная система охлаждения WINDFORCE Infinity EX, передовые алгоритмы ИИ и потенциал машинного обучения, великолепная OLED-матрица, солидный объем оперативной памяти, твердотельный PCIe М.2 NVMe-накопитель и отличные перспективы для модернизации дисковой подсистемы, минимальный уровень шума в условиях типовой нагрузки, прогрессивные средства коммуникации Wi-Fi 7 и Bluetooth, а также солидный перечень востребованных высокоскоростных портов для успешного выполнения широкого спектра задач и сценариев. Встречайте AORUS MASTER 16 AM6H – ваш незаменимый помощник в работе и развлечениях!