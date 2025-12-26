Производители ПК будут выпускать модели с 8 ГБ ОЗУ

Несмотря на наличие необходимых финансовых ресурсов, производители ПК испытывают серьёзные трудности с обеспечением достаточных поставок памяти, из-за чего их возможности удовлетворять спрос потребителей оказываются сильно ограничены. По данным недавних отчётов, индустрия ПК фактически дошла до состояния «отчаяния», поскольку цепочки поставок DRAM настолько перегружены, что даже такие гиганты вроде ASUS, HP и Dell сталкиваются с проблемами при получении партий продукции. Компании напрямую обращаются к поставщикам в лице Samsung и SK Hynix, рассчитывая заключить долгосрочные контракты на поставки DRAM, однако их усилия наталкиваются на жёсткие ограничения, так как предложение памяти попросту не успевает за стремительно растущим спросом.

Южнокорейское издание Chosun Biz сообщает, что в следующем году цены на память DDR5 могут вырасти ещё на 45% после уже значительного подорожания, которое серьёзно расшатало рынок ПК. В сложившейся ситуации у производителей остаётся не так много вариантов противодействия дефициту. Один из них заключается в повышении цен на конечные устройства, но такой шаг крайне невыгоден, поскольку он не только снижает интерес покупателей, но и требует масштабного роста цен для компенсации закупок DRAM по текущим контрактным расценкам. Другой путь предполагает пересмотр конфигураций устройств и использование 8 ГБ оперативной памяти в базовых конфигурациях готовых систем. Это позволит немного снизить цену.
