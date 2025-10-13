MacBook Pro получит OLED-дисплей, но только в топовых версиях

Это указывает на то, что базовый 14-дюймовый MacBook Pro M6, скорее всего, сохранит miniLED экран. Впрочем, это не столь плохо — многие эксперты называют этот дисплей одним из лучших на рынке. Тем не менее пользователям, желающим получить версию с OLED и обновлённым дизайном, придётся заплатить ощутимо больше. Для Apple это блестящая бизнес-стратегия, но с точки зрения покупателя — не самое приятное решение. Возникает закономерный вопрос — если базовая 14-дюймовая версия M6 не получит OLED и тонкий корпус, будут ли эти улучшения доступны в комплектациях с увеличенными объёмами памяти и хранилища? Вероятнее всего, нет. Судя по логике Apple, такие преимущества будут эксклюзивом для моделей M6 Pro и M6 Max, что довольно неприятно для многих покупателей.