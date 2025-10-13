MacBook Pro получит OLED-дисплей, но только в топовых версиях

Переход с технологии miniLED на OLED в ноутбуках Apple запланирован на конец следующего года, когда компания представит серию MacBook Pro с процессором M6. Это обновление должно сделать устройства тоньше и визуально изящнее, однако один из блогеров обнаружил данные, указывающие на то, что эти изменения не затронут младшую 14-дюймовую модель. По сути, Apple как бы подталкивает покупателей к тому, чтобы заплатить больше за старшие версии. Инсайдер заявил, что модель с процессором M6 получит обозначение J804. На первый взгляд ничего необычного, но в процессе анализа он заметил интересную деталь — версия, в которой появятся OLED-дисплей и более тонкий корпус, имеет совершенно другой идентификатор — K116.

Это указывает на то, что базовый 14-дюймовый MacBook Pro M6, скорее всего, сохранит miniLED экран. Впрочем, это не столь плохо — многие эксперты называют этот дисплей одним из лучших на рынке. Тем не менее пользователям, желающим получить версию с OLED и обновлённым дизайном, придётся заплатить ощутимо больше. Для Apple это блестящая бизнес-стратегия, но с точки зрения покупателя — не самое приятное решение. Возникает закономерный вопрос — если базовая 14-дюймовая версия M6 не получит OLED и тонкий корпус, будут ли эти улучшения доступны в комплектациях с увеличенными объёмами памяти и хранилища? Вероятнее всего, нет. Судя по логике Apple, такие преимущества будут эксклюзивом для моделей M6 Pro и M6 Max, что довольно неприятно для многих покупателей.
