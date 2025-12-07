Ноутбук TUXEDO Gemini 17 Gen 4 с Core i9-14900HX оценен в 1805 евро

Компания TUXEDO пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Gemini 17 Gen 4, которая основана на 24-ядерном чипе Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти GDDR7, 96 ГБ ОЗУ DDR5-5600, двумя слотами для твердотельного накопителя формата M.2 суммарной вместимостью 8 ТБ, 17,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 300 нит и полным охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя интерфейсами USB-C с поддержкой DisplayPort 2.1, одним портом HDMI 2.1, четырьмя разъемами USB, в том числе USB-C с поддержкой 100-Вт зарядки, аудиогнездом, сетевым портом RJ45, корпусом массой 2,8 кг и толщиной 2,9 см, мембранной клавиатурой с многоцветной регулируемой подсветкой и батареей ёмкостью 73 Втч. Цена конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ составляет 1805 евро.