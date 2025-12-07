Ноутбук TUXEDO Gemini 17 Gen 4 с Core i9-14900HX оценен в 1805 евро

Компания TUXEDO пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Gemini 17 Gen 4, которая основана на 24-ядерном чипе Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти GDDR7, 96 ГБ ОЗУ DDR5-5600, двумя слотами для твердотельного накопителя формата M.2 суммарной вместимостью 8 ТБ, 17,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 300 нит и полным охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя интерфейсами USB-C с поддержкой DisplayPort 2.1, одним портом HDMI 2.1, четырьмя разъемами USB, в том числе USB-C с поддержкой 100-Вт зарядки, аудиогнездом, сетевым портом RJ45, корпусом массой 2,8 кг и толщиной 2,9 см, мембранной клавиатурой с многоцветной регулируемой подсветкой и батареей ёмкостью 73 Втч. Цена конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ составляет 1805 евро.

Samsung Galaxy Book 6 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука Samsung Galax…
Представлен компактный ноутбук WIKO Hi MateBook 14…
Китайские источники сообщают о выходе ноутбука WIKO Hi MateBook 14, который может похвастаться металличес…
Пользователь получил бесплатный MacBook Pro от Apple…
Отличные продукты Apple идут в паре с такой же отличной клиентской поддержкой. Это в очередной раз подтве…
Apple готовит к релизу совершенно новый ноутбук…
Скоро в массовое производство отправится сразу несколько новых устройств Apple, и первыми в списке значат…
HONOR исследовала эмоции от прикосновений в честь выхода ноу…
Компания HONOR представила ультралегкий ноутбук MagicBook Art 14 в новом цвете, сопроводив запуск необычн…
Snapdragon X2 Elite Extreme показал отличные результаты в бе…
Недавно представленный процессор Snapdragon X2 Elite Extreme выглядит настоящим технологическим прорывом …
Crucial выпустила энергоэффективную память LPCAMM2 для ноутб…
Компания Crucial сегодня официально представила новую оперативную память LPCAMM2 для ноутбуков, которая о…
Представлен ноутбук Dell Pro Max 18 Plus…
Компания Dell представила ноутбук Pro Max 18 Plus, главной особенностью которого стала поддержка оператив…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor