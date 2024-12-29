ASUS готовит к выпуску новый игровой планшет

Компания ASUS объявила, что на выставке CES 2025, которая пройдет в самом начале января, будет представлен новый игровой планшет из линейки ROG. Характеристики не раскрываются, но производитель обещает возвращение самого мощного игрового планшета.

Напомним, что в марте прошлого года был представлен Windows-планшет ASUS ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 c 14-ядерным процессором Intel Core i9-13900H, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5200, твердотельным накопителем PCIe 4.0 до 1 ТБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти GDDR6 и TDP 65 Вт, 13,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью до 500 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, основной камерой на 13 Мп, двумя 2-Вт динамиками, микрофоном с шумоподавлением, аккумулятором ёмкостью 56 Втч и комплектной клавиатурой.
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