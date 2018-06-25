ASUS готовит ноутбук C223

Компания ASUS готовит к релизу новый ноутбук C223, который является представителем начального уровня. Это довольно интересное решение, которое подойдет для образовательных целей — ноутбук довольно легкий и тонкий, у него приличная производительность для работы с текстами и таблицами. Да и стоимость обещает быть адекватной — большинству пользователей не нужен дорогой ноутбук, им нужна возможность за небольшую сумму денег получить возможность работать с текстами и интернетом. Думаю, что у такого решения будут свои потребители, которые давно хотят простой девайс для всех задач. Да и конкурентов при такой низкой стоимости просто не будет, ведь большинство устройств на Windows стоят огромных денег, которые не всегда удается накопить. И зачем платить больше, если можно этого не делать?