ASUS обновила свою коллекцию игровых ноутбуков ROG

Компания ASUS решила полностью обновить линейку игровых ноутбуков ROG. Линейка включает в себя ноутбуки ROG для замены настольных компьютеров, тонкое семейство Zephyrus и обычную линейку ноутбуков Strix.

Для геймеров, ищущих лучших в мобильных играх, есть ROG Mothership GZ700 и ROG G703. Оба представляют собой 17,3-дюймовые «бегемоты», упакованные разгоняемыми процессорами и высококлассной графикой NVIDIA GeForce RTX 2080.

Геймеры, ищущие что-то более изящное, должны взглянуть на линейку ноутбуков Zephyrus. Несмотря на свою компактность, некоторые модели Zephyrus могут быть оснащены графическим процессором GeForce RTX 2080.

И, наконец, ценящие игроки могут порадоваться новым Strix Scar III и Strix Hero III. А чтобы привлечь еще более широкую аудиторию, ASUS представила новый Strix G, свой новый игровой ноутбук ROG начального уровня. Эти ноутбуки получили самые важные обновления.