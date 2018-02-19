ASUS показала ROG Gladius II Origin

Компания ASUS на рынке игровой периферии чувствует себя очень даже хорошо и уверенно - вот представила новую мышку ROG Gladius II Origin, которая от оригинальной отличается очень слабо. Стоит мышка 99 долларов, но ее уже вполне готовы покупать фанаты. Благодаря широкому набору возможностей и вариантов применения, гаджет идеален как для работы с видео или фото, так и для игровых задач. Конечно, ценник немного пугает, так как для многих это нереальная сумма, зато теперь первая модель кажется более привлекательной. Отличий минимум, буквально подсветка и наличие дополнительной клавиши под большим пальцем, так что если вам хочется именно этот бренд, но нет ста долларов на покупку столь крутого девайса, то посмотрите на первую модель - она дешевле. Да и функции у них практически идентичны, как и дизайн.