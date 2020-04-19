ASUS показала ноутбук на AMD Ryzen 4000

Некоторое время назад компания AMD официально представила свой новый мобильный процессор AMD Ryzen 4000, который будут использовать в ноутбуках. Сразу после анонса много сошлись на мнении, что эти процессоры будут наиболее производительными на рынке и что конкурентов у новой серии просто нет. Теперь компания ASUS готовит к релизу новый ноутбук Zenbook 14, который будет оборудован именно этим процессором. Благодаря AMD Ryzen 4000 устройство получит невероятную производительность, при этом потребление энергии останется на минимальном уровне. То есть, ноутбук будет выдавать больше мощности при этом работая от одного заряда батареи дольше. Это достаточно круто, так как пользователи любят тонкие ноутбуки с мощным железом.