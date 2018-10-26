ASUS показала плату Maximus XI Apex

Компания ASUS официально представила новую материнскую плату Maximus XI Apex, которая является флагманским продуктом и идеально подходит для экстремального разгона. Производитель выделил целых 16 фаз питания для процессора, поставил большие радиаторы для их охлаждения, добавил кнопку сброса и индикатор кода. То есть, сделано все, чтобы вы могли спокойно разгонять процессор до предельных частот и не переживали о каких-либо проблема. Не обошлось без красивой подсветки, которая сейчас установлена буквально любом железе для компьютера. Выглядит светящийся логотип Apex действительно круто, особенно если вы собираетесь использовать эту плану в открытом корпусе или корпусе со стеклом. Стоимость платы пока что не называют, но и так понятно, что продукт будет довольно дорогим.