ASUS представила игровой корпус серии TUF Gaming. Передняя панель оснащена вентиляционными отверстиями в виде сот. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла.

Корпус оснащен тремя 120 мм вентиляторами с RGB поддержкой и одним 120 мм вентиляторам на задней панели. Всего можно разместить до шести вентиляторов. TUF Gaming GT301 позволяет установить радиаторы для СЖО размером 280мм или 360 мм. Есть поддержка до двух HDD и шести SSD накопителей. Настройка RGB освещением управляется с помощью кнопки на передней панели.

В комплекте с корпусом имеется специальный крюк для наушников. Информации о стоимости корпуса на данный момент нет.