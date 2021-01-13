ASUS представила игровую мышь ROG Gladius III

Компания ASUS представила на выставке CES игровую мышь ROG Gladius III. Мышь будет доступна в двух версиях с проводным и беспроводным подключением.

Мышка ROG Gladius III достаточно легкая, вес всего 89 граммов. Матовая поверхность мыши предотвращается вероятность того, что мышь выскользнет во время резкого движения.

ASUS ROG Gladius III оснащена переключателями Omron, предлагает до 19K DPI с несколькими режимами. RGB-подсветку и программируемые кнопки можно настроить с помощью оригинального ПО.

Игровая мышь ROG Gladius III оснащена ножками из ПТФЭ для лучшего скольжения на коврике. Версия ROG Gladius III Wireless предлагает три вида подключения: через беспроводную связь 2,4 ГГц, Bluetooth или через кабель.

Беспроводная версия ROG Gladius III Wireless поступит в продажу во втором квартале этого года, проводная версия будет доступна с апреля.