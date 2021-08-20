ASUS представила материнские платы на платформе X570

Компания ASUS представила три материнские платы основанных на платформе AMD X570.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi II сочетает в себе дизайн и технологии игровой серии ROG Strix. Материнская плата оснащена 12+4 фазной системой питания. Плата получила модуль WiFi 6E с поддержкой Bluetooth 5.2. ROG Strix X570-E Gaming WiFi II имеет встроенный кодек ROG SupremeFX S1220A со встроенным усилителем для наушников, который даст преимущество в играх, а также плата поддерживает технологию DTS Sound Unbound для 3D-звука.

ASUS ProArt X570-Creator WiFi выполнена в стиле линейки Creator. Черно-матовый дизайн платы наряду с широким функционалом идеально подойдет творческим пользователям, создателям контента и так далее. На плате есть два порта Thunderbolt 4 USB-C с пропускной способностью 40 Гбит / с каждый и поддержкой зарядки Power Delivery мощностью 15 Вт, также есть четыре порта USB 3.2 Gen 2 и четыре порта USB 3.2 Gen 1. ProArt X570-Creator WiFi оснащен 14+2 фазной системой питания VRM.

ASUS TUF Gaming X570-Pro WiFi II оснащена 12+2 фазной системой питания VRM. Плата получила массивные радиаторы и усиленный PCIe слот. TUF Gaming X570-Pro WiFi II отличается надежностью и широким функционалом для повседневных задач и игр. Модуль Wi-Fi 6E поддерживает как Wi-Fi следующего поколения, так и Bluetooth 5.2.
Комментарии и отзывы ASUS STRIX-E, ProArt Creator и TUF Pro X570
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