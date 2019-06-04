ASUS представила монитор ProArt PQ22UC

Компания ASUS официально представила монитор ProArt PQ22UC, который порадует вас своими компактными размерами, 4К разрешением и массой прочих преимуществ, которые так важны при разработке сайтов или работе с фотографиями. Фишка монитора именно в том, что он занимает минимум места на рабочем столе, он крайне универсальный и дает возможность удобно выполнять те виды работ, которые на других мониторах не очень удобны. Конечно, при диагонали 21,6 дюйма плотность пикселей получается просто запредельная, так что и читать или работать с документами тоже будет комфортно. Но, такие продукты не покупают для того, чтобы потом просто сидеть и читать тексты, это уже инструмент для профессионала, который понимает, что качество картинки очень важно.