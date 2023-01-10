ASUS представила монитор Swift Pro PG248QP с 540 Гц

ASUS создала буквально лучший игровой монитор, который только можно себе представить. На выставке CES 2023 производитель официально представил модель Swift Pro PG248QP, которая является настоящим подарком для киберспортсмена или того, кто просто хочет получить максимум возможностей в соревновательных видеоиграх. Дело в том, что у этого монитора частота обновления составляет 540 Гц, чего хватает, чтобы вы даже не думали о плавности картинки — выше частоты обновления экрана на рынке просто нет. Соответственно, в шутерах или каких-либо других проектах вы будете иметь преимущество над оппонентом с частотой обновления 240 Гц или даже ниже. Впрочем, за это преимущество пришлось заплатить характеристиками, которые не очень уж и впечатляют.

Например, у данного монитора Swift Pro PG248QP диагональ дисплея составляет всего 24 дюйма. Безусловно, для шутеров этого будет достаточно, но пользователи любят большие мониторы и было бы логично дать им возможность получить то, чего они действительно хотят. Например, 27-дюймовую панель. Кроме того, разрешение у монитора составляет 1920 на 1080 пикселей, так что это довольно устаревший в плане характеристик монитор. Да, безусловно, если пользователь хочет получить 540 Гц, то у него выбора нет, да и стоит учитывать, что если бы здесь стояла 4К-панель, то раскрыть преимущество такой высокой частоты обновления вы бы смогли лишь в паре игр на очень дорогом компьютере. Так что логика в этом точно присутствует.
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