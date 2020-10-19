ASUS представила мониторы PA279CV и PA329CV ProArt для дизайнеров

ASUS расширяет ассортимент монитор предназначенных для работы. Серия ProArt включает в себя два монитора PA279CV (27-дюймовый) и PA329CV (32-дюймовый). Оба монитора имеют IPS-панель с разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс.

10-битная панель имеет коэффициент контрастности 1000: 1 и яркость 350 кд/м2. Монитор обеспечивает покрытие до 100% sRGB и 100% Rec. Модели имеют заводскую калибровку по цвету.

ASUS PA279CV и PA329CV ProArt поддерживают HDR10 и имеют настройки улучшающие параметры изображения, среди которых снижения утомляемости глаз, предотвращение мерцания экрана, PbP и PiP. Мониторы имеют 2 встроенных стереодинамика. На задней панели есть два порта HDMI, порт USB-C и концентратор USB. Подставка обоих мониторов позволяет наклонять, поворачивать в стороны, регулировать высоту мониторов и есть положение портретного режима.

Цена и доступность мониторов ASUS PA279CV и P329CV не объявлены.
Комментарии и отзывы ASUS PA279CV и PA329CV ProArt
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