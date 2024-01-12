ASUS представила ноутбук-трансформер Zenbook Duo UX8406

В рамках выставки CES 2024 компания ASUS представила уникальный в своём роде ноутбук, который является настоящим трансформером и позволяет использовать устройство в нескольких сценариях. Данный ноутбук имеет индекс UX8406 и относится к линейке ноутбуков Zenbook Duo, он оснащён 14-дюймовым дисплеем, который предоставляет пользователю возможность выбора между панелью OLED с частотой обновления в 60 Гц и разрешением 1920x1200 пикселей или OLED-матрицей с разрешением 2880x1880 пикселей с более плавным обновлением матрицы до 120 Гц. Данный ноутбук можно оснастить процессором Intel Core Ultra 7 или Core Ultra 9, доступный объём оперативной памяти LPDDR5X доходит до отметки в 32 ГБ (самая доступная версия поставляется с 16 ГБ оперативной памяти).

При этом следует помнить, что оперативную память нельзя модернизировать, так что ноутбук после покупки улучшению уже не подлежит — у него будет ровно столько оперативной памяти, сколько и было на момент приобретения. Также ноутбук Zenbook Duo нового поколения оснастили достаточно неплохим аккумулятором на 75 Вт·ч, и компания утверждает, что ноутбук может работать в автономном режиме в течение 12 часов (при работе с одним активным дисплеем). При использовании двух экранов вы можете рассчитывать на 10 часов, автономной работы, но речь идёт о работе с текстом и браузером — более сложные задачи разрядят ноутбук гораздо быстрее, что вполне понятно. Стоимость решения пока что не сообщается, но это явно очень дорогой ноутбук.
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