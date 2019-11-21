ASUS представила ноутбуки ProArt StudioBook Pro X

ASUS анонсировала новую ProArt StudioBook Pro X (W730), которая предоставляет широкий спектр функций, предназначенных для профессионалов. Это первый ноутбук Quadro, оснащенный процессором Intel Xeon 9-го поколения с графикой NVIDIA Quadro RTX 5000. Обеспечивает исключительную точность цветопередачи с использованием Delta-E <1,5. Панель WUXGA имеет 8-битную глубину цвета, которая характеризуется широкой гаммой 97% DCI-P3, и имеет соотношением сторон 16:10.

Также оснащен ScreenPad 2.0, этот интерактивный вторичный сенсорный экран, который расширяет возможности традиционного ноутбука, предоставляя пользователям понятный интерфейс, похожий на смартфон. Включает полезные быстрые элементы управления, которые улучшают взаимодействие между основным дисплеем и ScreenPad.

Полная сертификация ISV позволяет пользователям наслаждаться оптимальной стабильностью и производительностью благодаря своим профессиональным программным приложениям. ProArt StudioBook Pro X соответствует сверхмощному военному стандарту MIL-STD 810G, проходя суровый режим испытаний в суровых условиях окружающей среды, таких как экстремальные высоты, температуры и влажность.

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ProArt StudioBook Pro X обеспечивает необходимую производительность для создания, редактирования и рендеринга многослойных файлов с использованием новейшей графики NVIDIA Quadro RTX 5000. Ноутбуки NVIDIA RTX Studio используют архитектуру NVIDIA Turing, позволяя творческим и техническим специалистам использовать трассировку лучей.ASUS ProArt StudioBook Pro X доступен по цене MSRP в 4999,99 долларов США.