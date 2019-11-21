ASUS представила ноутбуки ProArt StudioBook Pro X

2019-11-21, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - ProArt StudioBook Pro X; [67]
ASUS анонсировала новую ProArt StudioBook Pro X (W730), которая предоставляет широкий спектр функций, предназначенных для профессионалов. Это первый ноутбук Quadro, оснащенный процессором Intel Xeon 9-го поколения с графикой NVIDIA Quadro RTX 5000. Обеспечивает исключительную точность цветопередачи с использованием Delta-E <1,5. Панель WUXGA имеет 8-битную глубину цвета, которая характеризуется широкой гаммой 97% DCI-P3, и имеет соотношением сторон 16:10.

Также оснащен ScreenPad 2.0, этот интерактивный вторичный сенсорный экран, который расширяет возможности традиционного ноутбука, предоставляя пользователям понятный интерфейс, похожий на смартфон. Включает полезные быстрые элементы управления, которые улучшают взаимодействие между основным дисплеем и ScreenPad.

Полная сертификация ISV позволяет пользователям наслаждаться оптимальной стабильностью и производительностью благодаря своим профессиональным программным приложениям. ProArt StudioBook Pro X соответствует сверхмощному военному стандарту MIL-STD 810G, проходя суровый режим испытаний в суровых условиях окружающей среды, таких как экстремальные высоты, температуры и влажность.

ProArt StudioBook Pro X обеспечивает необходимую производительность для создания, редактирования и рендеринга многослойных файлов с использованием новейшей графики NVIDIA Quadro RTX 5000. Ноутбуки NVIDIA RTX Studio используют архитектуру NVIDIA Turing, позволяя творческим и техническим специалистам использовать трассировку лучей.

Цена:

ASUS ProArt StudioBook Pro X доступен по цене MSRP в 4999,99 долларов США.

Комментарии и отзывы ProArt StudioBook Pro X
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежит...
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежитСегодня мы поговорим о максимально простой игре, которая выглядит очень просто, но на самом деле приносит...
Проектор Xiaomi Mi Smart Compact Project...
Проектор Xiaomi Mi Smart Compact ProjectПомимо смартфонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T, компания Xiaomi сегодня представила в России несколько экос...
Топовый планшет Huawei MatePad Pro показ...
Топовый планшет Huawei MatePad Pro показВ сети появился рекламный ролик флагманского планшетного компьютера Huawei MatePad Pro, который будет офи...
Scythe представляет Shuriken 2 низкопроф...
Scythe представляет Shuriken 2 низкопрофScythe представила низкопрофильный процессорный кулер Shuriken 2 SCSK-2000. SCSK-2000 высотой 58 мм предн...
AMD Radeon RX 5500 уступила GeForce GTX ...
AMD Radeon RX 5500 уступила GeForce GTX С момента анонса видеокарты AMD Radeon RX 5500 прошло уже полтора месяца, однако она все еще не появилась...
Представлена плата Colorful CVN X570M Ga...
Представлена плата Colorful CVN X570M GaКомпания Colorful Technology представила материнскую плату CVN X570M Gaming Pro, которая предназначена дл...
Мощный смартфон от Huawei Mate 30 Pro...
Мощный смартфон от Huawei Mate 30 ProКомпания Huawei выпустила смартфон бюджетного варианта с хорошей начинкой под названием Mate 30 Pro.В ос...
Новая версия смартфона Reno 10x Zoom...
Новая версия смартфона Reno 10x ZoomКомпания OPPO выпустила флагманский смартфон среднего варианта под названием Reno 10x Zoom.Функции смар...


Обзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T). Быстрый и надежный SSDОбзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T). Быстрый и надежный SSD
Обзор HIPER PSL28000. Внешняя батарейка с внушительной емкостьюОбзор HIPER PSL28000. Внешняя батарейка с внушительной емкостью
Обзор IMOU Ranger Pro (IPC-A26HP-IMOU). Поворотная IP-камера с облакомОбзор IMOU Ranger Pro (IPC-A26HP-IMOU). Поворотная IP-камера с облаком
Обзор ASUS ZenBook 14 UX434. Ноутбук с обновленным тачпадомОбзор ASUS ZenBook 14 UX434. Ноутбук с обновленным тачпадом
Обзор Beats Powerbeats Pro. Образцовые беспроводные наушники для спортаОбзор Beats Powerbeats Pro. Образцовые беспроводные наушники для спорта
ELARI совместно с Tuya представила робот...
ELARI совместно с Tuya представила робот19 ноября в Москве прошла презентация российской компании ELARI, в рамках которой было подписано соглашен...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. Обнов...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. ОбновСегодня мы поговорим об очередном отличном смартфоне компании Vivo, которая вдруг решила сделать недорого...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. Шикарн...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. ШикарнГод назад жанр королевской битвы был максимально популярным и геймеры были готовы играть во что-угодно, л...
Предварительный обзор Philips 392M7C/93....
Предварительный обзор Philips 392M7C/93.В последнее время интересных мониторов довольно мало — производители делают упор на доступные модели, а т...
Интеллектуальные экосистемы – будущее Ин...
Интеллектуальные экосистемы – будущее ИнИнновации в IoT делают устройства более интеллектуальными, позволяют объединять их в экосистему, кардинал...
Обзор Rebel Racing. Крутая гонка...
Обзор Rebel Racing. Крутая гонкаДавненько у нас на обзоре не было мобильных гоночных симуляторов, тем более с настолько реалистичной граф...
Предварительный обзор HTC Desire 19s. По...
Предварительный обзор HTC Desire 19s. ПоКомпания HTC проиграла свои позиции на рынке смартфонов и теперь старается вернуть былую славу за счет ин...
Предварительный обзор Pocket P.C. Компью...
Предварительный обзор Pocket P.C. КомпьюОфициально представлен новый портативный компьютер, который не требует от вас приобретения дополнительной...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В лу...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В луКомпания EA приняла решение выпустить ААА-игру, которая заточена на сюжетную линию. Если вы посмотрите на...
Предварительный обзор Porsche Design Ult...
Предварительный обзор Porsche Design UltСегодня мы поговорим о дизайнерском устройстве, которое выглядит очень необычно, но все же немного недотя...
Предварительный обзор Razer Kraken X USB...
Предварительный обзор Razer Kraken X USBСегодня мы поговорим о новой гарнитуре от компании Razer, которая создана специально для продвинутых гейм...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастисьОбычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor