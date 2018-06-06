ASUS представила ноутбуки VivoBook S14 и S15

Представлены ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с конструкцией ErgoLift, которые оснащены 15,6 и 14-дюймовыми экранами с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Оба аппарата получили процессор Intel поколения Kaby Lake R. Объём оперативной памяти достигает до 16 Гбайт. Сообщается, что конструкция ErgoLift заднюю часть клавиатуры приподнимает, что при открытии аппарата повышает комфорт работы. В качестве операционной системы выступит Windows 10 Home. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порты USB 3.0 Gen 1 Type-A и HDMI. О стоимости устройств пока не сообщается.