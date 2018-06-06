ASUS представила ноутбуки VivoBook S14 и S15

2018-06-06, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - ASUS VivoBook S14 и S15; [81]
Представлены ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с конструкцией ErgoLift, которые оснащены 15,6 и 14-дюймовыми экранами с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Оба аппарата получили процессор Intel поколения Kaby Lake R. Объём оперативной памяти достигает до 16 Гбайт. Сообщается, что конструкция ErgoLift заднюю часть клавиатуры приподнимает, что при открытии аппарата повышает комфорт работы. В качестве операционной системы выступит Windows 10 Home. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, порты USB 3.0 Gen 1 Type-A и HDMI. О стоимости устройств пока не сообщается.


Комментарии:
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 В последнее время стало довольно модным выпускать смартфоны среднего класса. Это понятная тенденция, ведь...
Коврик ASUS ROG Balteus поддерживает сис...
Коврик ASUS ROG Balteus поддерживает сисКомпания ASUS представила коврик ROG Balteus с 15-зонной многоцветной подсветкой и поддержкой технологии ...
Обзор Smartphone Tycoon. Создаем свой фл...
Обзор Smartphone Tycoon. Создаем свой флСовременные мобильные игры потеряли изюминку — практически каждая вторая игра является лишь копией чего-т...
Мышь ASUS ROG Gladius II Wireless оснаще...
Мышь ASUS ROG Gladius II Wireless оснащеКомпания ASUS представила мышь ROG Gladius II Wireless с аккумулятором на 800 мА.ч и двухзонной подсветко...
ASUS представила ноутбуки VivoBook S14 и...
ASUS представила ноутбуки VivoBook S14 иПредставлены ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с конструкцией ErgoLift, которые оснащены 15,6 и 14-дюймовы...
Моноблок ZenAiO Pro Z272 получил процесс...
Моноблок ZenAiO Pro Z272 получил процессКомпания ASUS представила моноблок ZenAiO Pro Z272 «всё в одном» с возможностью апгрейда. Аппарат получил...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Razer Abyssus Essential. Лучшая игровая мышка начального уровняОбзор Razer Abyssus Essential. Лучшая игровая мышка начального уровня
Обзор BLUBOO S3. Смартфон с бесконтактными платежами и емкой батарейкойОбзор BLUBOO S3. Смартфон с бесконтактными платежами и емкой батарейкой
Обзор Fujida Zoom Smart. Видеорегистратор с Wi-Fi и GPS-информаторомОбзор Fujida Zoom Smart. Видеорегистратор с Wi-Fi и GPS-информатором
Обзор HP EliteBook 1040 G4 и HP OMEN Accelerator GA1-1000ur. Ультрабук бизнес-класса для геймингаОбзор HP EliteBook 1040 G4 и HP OMEN Accelerator GA1-1000ur. Ультрабук бизнес-класса для гейминга
Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкойОбзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкой
Предварительный обзор ASUS ROG GL504. Дл...
Предварительный обзор ASUS ROG GL504. ДлРынок игровых ноутбуков довольно быстро развивается — еще пару лет назад мы даже не хотели говорить о дос...
Обзор TanksALot. Мультиплеер с танками...
Обзор TanksALot. Мультиплеер с танкамиВ последнее время разработчики мобильных проектов решили делать больше упор на варианты с мультиплеером. ...
Предварительный обзор Smartisan TNT Work...
Предварительный обзор Smartisan TNT WorkИногда на компьютерном рынке появляются устройства, которые лично мне кажутся очень странными. Суть в том...
Обзор Agony. Страшно противно...
Обзор Agony. Страшно противноЯ никогда не был особым фанатом хорроров, так как такие игры рассчитаны на игроков, которые любят острые ...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooВ последнее время вышло достаточно много интересных смартфонов, но большинство из них не подходят для пут...
В России стартовало производство нового ...
В России стартовало производство нового Компания Ford Sollers сообщает об официальном старте серийного производства нового Ford EcoSport в России...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. Шик...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. ШикВ последнее время производители мобильных телефонов с известными именами стали просить за свои устройства...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как н...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как нМы долго ожидали релиза данного смартфона и пришло время посмотреть на то, что нам показала компания Xiao...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. Душе...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. ДушеУже на момент загрузки данной игры я понял, что это будет что-то предельно шикарное. Знаете, бывает такая...
Предварительный обзор HTC U12+. Практиче...
Предварительный обзор HTC U12+. ПрактичеОфициально представлен новый смартфон HTC U12+, который при всех своих крутых характеристиках и возможнос...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для сма...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смаКогда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в ли...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor