ASUS представила новый планшет Adolpad 10 Pro

Компания ASUS представила на китайском рынке свой новый планшет на базе Android — ASUS Adolpad 10 Pro. Устройство теперь доступно для предварительного заказа в стране по цене 1599 юаней, что примерно составляет 247 долларов. Планшет оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 1920 x 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Работает новый гаджет на процессоре MediaTek 8183 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Чипсет MediaTek 8183 был представлен в конце 2019 года для планшетов и производится по 12-нм техпроцессу. Он имеет восемь ядер с четырьмя мощными ядрами Cortex-A73 и четырьмя маленькими ядрами Cortex-A53 в конфигурации big.LITTLE. Встроенная видеокарта — ARM Mali-G72 с тремя кластерами.