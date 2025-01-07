ASUS представила обновлённый планшет ROG Flow Z13

Сегодня компания ASUS официально представила обновлённую версию своего игрового планшета ROG Flow Z13, похожего на Surface Pro, в рамках выставки CES 2025. Стоит отметить, что планшет ROG Flow Z13 остаётся компактным устройством с толщиной около 12 мм с 13-дюймовым экраном, встроенной подставкой, магнитной клавиатурой, множеством портов и прозрачным окном с RGB-подсветкой на тыльной панели, через которое видна «начинка» устройства. Кроме того, компания ASUS оснастила планшет новейшим процессором AMD Strix Halo, который способен обеспечить высокую производительность в играх и софте. Например, есть версия планшета ROG Flow Z13 с процессором Ryzen AI Max 390 (стоит 2000 долларов) и с Ryzen AI Max Plus 395 (стоит 2200 долларов). Топовая версия с Max Plus 395 оснащена 16 ядрами процессора и 40 графическими ядрами, а базовая модель Max 390 — 12 ядрами процессора и 32 графическими ядрами.

Для охлаждения мощных чипов используется новая конструкция испарительной камеры из нержавеющей стали, способная справляться с тепловыделением до 120 Вт. Также планшет оснащён 13-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц (вместо 165 Гц у предыдущей модели), что для такого размера экрана довольно большая редкость. Кроме того, ROG Flow Z13 поддерживает зарядку через USB Type-C с Power Delivery, однако этого недостаточно для полной производительности под нагрузкой. Для этого в комплекте идёт адаптер мощностью 200 Вт с фирменным тонким разъёмом.
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