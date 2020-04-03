ASUS представляет ROG Zephyrus Duo 15 - 15-дюймовый ноутбук с двумя экранами

ASUS представила новый игровой флагманский ноутбук ROG Zephyrus Duo 15.

Zephyrus оснащен 15-дюймовым экраном, который может варьироваться в конфигурации, с разрешением Full HD при частоте обновления 300 Гц, либо 60Гц с разрешением 4K UHD для пользователей, которые предпочитают качество изображения и пиксельную площадь для графической работы (обе панели имеют 100% цветовое пространство AdobeRGB).

Однако, помимо основного экрана, ASUS также включила второй дополнительный экран прямо над клавиатурой, который он назвал ScreenPad Plus: 14,1-дюймовый 60 Гц матовый сенсорный экран (3840 x 1100), который можно наклонить под углом 13 градусов, чтобы он попадал в поле зрения пользователя, одновременно увеличивая приток воздуха к ПК.

ASUS оснастила Zephyrus Duo новейшими процессорами Intel 10-го поколения вместе с новейшими видеокартами NVIDIA RTX Super.

Две наименее дорогие конфигурации поставляются с панелью 1080p, 300 Гц и предлагают два варианта: Core i7-10875H, RTX 2070 Super, 32 ГБ ОЗУ DDR4 и 2 ТБ хранилища (RAID) за 2 999 долларов США или состоящий из Core i9-10980HK, RTX 2080 Super, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 1 ТБ хранилища PCIe за 3499 долларов. Опции Full HD будут доступны с 29 июня, а версия 4K будет доступна с 1 июня.