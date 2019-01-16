ASUS продаст 1 миллион хромбуков

В последнее время многие производители стали активно работать над производством достойных хромбуков, хотя многие пользователи не понимают, зачем эта платформа вообще нужна. Дело в том, что не все могут позволить себе ноутбук на Windows — есть ситуации, когда ноутбук даже за 600-800 долларов является слишком дорогим удовольствием. При этом, большинству пользователей нужно лишь печатать документы, работать с браузером и иногда отправлять письма. Для этих задач хромбук подойдет идеально и компания ASUS считает, что поставки только её устройств на данной операционной системе в 2019 году превысят миллион единиц. Это громадный показатель, ведь на рынке идет спад продаж ноутбуков, а вот такие доступные варианты покупают с большой охотой.