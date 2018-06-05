ASUS продемонстрировали игровую мышь ASUS TUF Gaming M5

Мыши особенно подвержены физическому износу, поэтому TUF Gaming M5 покрыт прочной краской, которая выдерживает интенсивное использование. Переключатели Omron под левой и правой кнопками также готовы к длительной и постоянной работы. Они рассчитаны на то, чтобы выжить на 50 миллионов кликов, гарантируя надежно реагирующий ввод в течение многих лет регулярных игровых сессий.

Оптический сенсор Pixra's PAW3327 с разрешением до 6200 DPI фиксирует любое движение мыши, что является достаточной чувствительностью для подавляющего большинства игроков и даже для профессионалов. Дополнительная кнопка DPI мгновенно переключает чувствительность, позволяя вам адаптироваться к различным видам оружия и сценариям, таким как снайпер или ближний бой.