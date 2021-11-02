ASUS работает над новым 16-дюймовым ROG Zephyrus Duo

ZenBook Duo от ASUS был одним из самых интересных ноутбуков, созданных компанией, поскольку на клавиатуре появился второй экран , ширина которого равна половине высоты основного дисплея. Затем идея была воплощена в линейке ASUS Zephyrus с Zephyrus Duo 15, и теперь похоже, что скоро появится 16-дюймовая модель. Просочившееся изображение , опубликованное известным информатором Эваном Блассом, намекает на грядущий ASUS ROG Zephyrus Duo 16.

Заметная разница, которая кажется видимой на изображении, связана с главным экраном, который на этот раз может быть выше. Zephyrus Duo 15 имел 15,6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16: 9, с большой лицевой панелью внизу, даже при развернутом втором экране. На этом изображении нет видимой лицевой панели, что позволяет предположить, что ASUS вместо этого выбрала дисплей 16:10 или 3: 2. Это также может означать, что, несмотря на больший дисплей, ROG Zephyrus Duo 16 может иметь тот же форм-фактор и размер, что и 15-дюймовая модель. Помимо дизайна, можно ожидать, что ноутбук будет поставляться с более новыми процессорами, поскольку 15-дюймовая модель по-прежнему поставляется с процессорами Intel 10-го поколения и графическими процессорами серии RTX 20.