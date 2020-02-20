ASUS улучшила VivoStick TS10

Компания ASUS официально сообщила о том, что компьютер-брелок VivoStick TS10 стал более производительным. Здесь стоит отметить, что компьютер и правда крайне полезен в массе ситуаций, когда пользователю нужно иметь больше свободного пространства и возможность забрать компьютер с собой в любое место. Вы просто приходите на работу, подключаете VivoStick TS10 к монитору через HDMI, после чего работаете с комфортом, а потом забираете устройство себе домой, например, и можете не переживать о сохранности данных или о том, что вам нужно будет что-то доделать, а компьютер остался на работе. В этом плане брелок VivoStick TS10 действительно удобен по массе причин, но цена, конечно, не позволяет продукту быть массовым и продаваться очень хорошо.