ASUS выпускает игровой ноутбук TUF Gaming FX504

FX504 - первый ноутбук в новой серии TUF Gaming. Для обеспечения долговечности системы и стабильной производительности FX504 имеет запатентованное анти-пылевое охлаждение (ADC), и оно оснащено новейшим процессором Intel Core и графикой NVIDIA GeForce GTX 10-Series.FX504 также оснащен игровой клавиатурой с 20-миллионным ресурсом нажатием клавиши, 15,6-дюймовым дисплеем 120 Гц и 7.1-канальным объемным звуком. FX504 обеспечивает производительность, позволяющую пользователям легко воспроизводить новейшие игры и многозадачность, в то же время обеспечивая непревзойденную прочность и надежность на протяжении всей своей жизни.