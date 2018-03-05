ASUS выпускает игровую мышку Cerberus Fortus

ASUS выпустила еще одну игровую мышь Cerberus Fortus. Которая имею в гибкую разнохватовую конструкцию подходящую для левшей или правшей, эта проводная игровая мышь оснащена 6 программируемыми кнопками, и имеет разрешение 500/1000/2000/4000 точек на дюйм (с возможностью переключения), частотой опроса до 1000 Гц и USB 2.0 разъем.Cerberus Fortus - двунаправленная игровая мышь, которая дает вам производительность, необходимую для того, чтобы доминировать на поле битвы - в любое время и в любом месте. Благодаря прочной базе из магниевого сплава, многоцветному светодиодному освещению RGB, переключателем DPI для мгновенной регулировки чувствительности и удобному для пользователя дизайну, Cerberus Fortus обеспечивает невероятную надежность, стиль и точность, что делает его идеальным игровым оружием. Более высокий DPI обеспечивает более быструю реакцию, но также может привести к срыву и потере контроля.